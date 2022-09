Massiver Erdrutsch am Mont Blanc: „Felsblöcke so groß wie Häuser“

Aosta – Das Video eines Erdrutsches auf der französischen Seite des Mont-Blanc-Massivs entlang der Cresta des Cosmiques, bei dem sich zum Zeitpunkt des Ereignisses einige Bergsteiger aufhielten, hat auch in Italien für Aufsehen gesorgt. Der Erdrutsch ereignete sich am Montag. "Felsblöcke in der Größe eines Hauses stürzten, es war wie ein Donnerschlag", berichtete der Bergsteiger Nick Lozica auf seinem Instagram-Profil. Niemand wurde verletzt.