Neue Verordnung: Transpersonen vorerst weiter vom Blutspenden ausgeschlossen

Wien – Die neue Blutspendeverordnung, die mit 1. September in Kraft getreten ist, sollte heute in der Blutspendezentrale Wien gefeiert werden. SPÖ-Gleichbehandlungsexperte Mario Lindner, der bisher selbst von der Blutspende ausgeschlossen war, wollte daher mit einer transidenten Kollegin im Rahmen eines Medientermins am Donnerstag gemeinsam Blut spenden. Allerdings durfte nur Lindner selbst auch spenden – seine Kollegin wurde aufgrund ihrer Geschlechtsidentität ausgeschlossen.

Männer, die Sex mit Männern haben, dürfen mit dem Inkrafttreten der neuen Blutspendeverordnung in Österreich erstmals legal ihr Blut spenden - Transpersonen werden weiterhin ausgeschlossen. "Derzeit sind bei allen Blutspendediensten in Österreich Transgender-Personen nicht zur Blutspende zugelassen. Die Zulassungskriterien werden aktuell aber bereits von den Fachgremien im Gesundheitsministerium überarbeitet", hieß es dazu von der Sprecherin des Roten Kreuz, Antonia Filka. Warum jetzt zwar Männer, die Sex mit Männern haben, zur Blutspende zugelassen, Transpersonen aber ausgeschlossen werden, konnten am Donnerstag, weder Lindner selbst noch das Rote Kreuz beantworten.

"Fortschritt von Enttäuschung überschattet"

Lindner erfuhr erst am Donnerstag kurz vor der Blutspende, dass seine Kollegin weiterhin ausgeschlossen wird. Trotz eines großen Fortschritts sei somit dieser Tag auch von einer großen Enttäuschung überschattet. "Transidente Personen werden, wie wir heute erfahren haben, noch immer von der Blutspende ausgeschlossen. Die Diskriminierung geht also weiter", so der Gleichbehandlungssprecher bei dem Medientermin in der Wiener Blutspendezentrale.

Gemeinsam mit Mitgliedern der LGBTIQ+-Community, unter anderem der Organisation SoHo, sollte der Premierentag genutzt werden, um gemeinsam zu spenden. Lindners Kollegin sowie ein weiterer Kandidat wurden am Donnerstag von der Spende ausgeschlossen. Erstere aufgrund der Geschlechtsidentität, während die zweite Person wegen eingenommener Medikamente ausgeschlossen wurde, da in diesem Fall nach der Einnahme eine einjährige Wartezeit besteht, so die Regelung des Roten Kreuz.

Die drei Absätze im Fragebogen, der von Blutspendern im Vorhinein ausgefüllt werden muss, wurden in "Hatten Sie in den letzten vier Monaten eine/n Sexualpartner:in, die/der an einer sexuell übertragbaren Infektion erkrankt ist (z. B. Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Syphilis)?" - "Hatten Sie in den letzten drei Monaten mehr als drei Sexualpartner:innen oder Sex mit einer Person, bei der Sie wissen oder annehmen müssen, dass diese in den letzten drei Monaten mehr als drei verschiedene Sexualpartner:innen hatte?" und "Hatten Sie in den letzten vier Wochen ungeschützten (auch einmaligen) Sexualkontakt mit neuen Sexualpartner:innen?", umgeändert. Damit soll eine mögliche Diskriminierung verhindert werden, indem nach dem individuellen Sexualverhalten und nicht nach der sexuellen Orientierung der Spender gefragt wird.

Weiterhin diverser Ausschlussgründe