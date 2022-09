100, 100 und 102 Jahre: Besondere Geburtstagskinder in Innsbruck gefeiert

302 Jahre auf einem Bild vereint: Ilse Portugaller, Alois Löffler und Hildegard Wieser (v.l.) freuten sich über die Glückwünsche der Stadt Innsbruck. © Stadt Innsbruck

Innsbruck – In den vergangenen Tagen gratulierte der Innsbrucker Vizebürgermeister Johannes Anzengruber drei ganz besonderen Jubilar:innen. Er beglückwünschte Hildegard Wieser und Alois Löffler zu ihrem 100. Geburtstag. Ilse Portugaller feierte sogar schon ihren 102. Geburtstag.

Hildegard Wieser wohnt seit 70 Jahren in der selben Wohnung. Nach dem 2. Weltkrieg zog die gebürtige Boznerin zu ihrer Großmutter nach Innsbruck, die ebenso in der gleichen Wohnung lebte. Hildegard Wieser war als dreifache Uroma der ersten Allgemeinen Versicherung beschäftigt. In den Urlaub zu fahren hatte für sie eine große Bedeutung. Heute genießt sie gern noch ein Stück Kuchen, wie sie dem Vizebürgermeister bei einem Stück Käse-Sahne-Torte und einem Glas Proseco verriet.

Vizebürgermeister Anzengruber gratuliert Hildegard Wieser zum 100. Geburtstag. © IBK M. Götsch

Alois Löffler, der ursprünglich aus Kufstein kommt, zog vor einigen Monaten in das Wohnheim Pradl. Dort feierte er seinen 100. Geburtstag. Der Familienvater hatte früher eine große Leidenschaft fürs Feiern und für Kartenspiele. Letztere überlässt er mittlerweile den jüngeren Mitbewohnern. Vor seiner Pension arbeitete er im Kraftwerk Ruetz in Schönberg bis er in die Pension ging.

Vizebürgermeister Anzengruber beglückwünscht Alois Löffler zum 100. Geburtstag. © IBK S. Maiacher

Ilse Portugaller wurde dieses Jahr 102 Jahre alt und Vizebürgermeister Johannes Anzengruber gratulierte ihr höchstpersönlich. „Feste sind zum Feiern da“, mit diesen Worten stießen die beiden mit einem Glas Sekt zur Feier der Jubilarin an. Die Seniorin lebt noch immer sehr zufrieden in ihrer eigenen Wohnung. Dort verbringt sie gerne Zeit und sieht fern, wenn sie nicht gerade mit ihren Enkeln oder Kindern unterwegs ist. Ilse Portugaller möchte noch eine Sache in ihrem Leben erleben – die Pensionierung ihres jüngsten Sohnes in drei Jahren. (TT.com)