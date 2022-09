Vierjähriger ging in Texas mit geladener Waffe in die Schule

Houston – Im US-Bundesstaat Texas hat ein vierjähriger Bub eine geladene Waffe mit in die Schule genommen – nur wenige Tage nach einem ähnlichen Vorfall im Bundesstaat Arizona. Ein Vierjähriger sei "in Besitz einer geladenen Handfeuerwaffe" auf dem Gelände einer Volksschule erschienen, teilte ein Polizeibeamter am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der südtexanischen Stadt Corpus Christi mit.

Ermittler suchten daraufhin das Haus der Familie des Kindes auf und identifizierten die Eltern als Besitzer der Waffe, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 30-jährige Vater wurde den Angaben zufolge festgenommen. Ihm wird zur Last gelegt, einem Kind eine Schusswaffe zugänglich gemacht und einen Minderjährigen gefährdet zu haben.

Entgeltliche Einschaltung

Erst am Montag war in Arizona ein siebenjähriger Schüler mit einer Waffe und Munition in der Schule erschienen, wie Behörden der Stadt Cochise mitteilten. Der Vater des Kindes meldete eine weitere Pistole als vermisst, welche daraufhin in einem Versteck in den Verwaltungsräumen der Schule gefunden wurde.