In Garage Motorrad getestet: Mann in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Unglücklich ist am Donnerstagnachmittag in Innsbruck ein Mann gestürzt. Der 66-Jährige fuhr gegen 16.50 Uhr in einer privaten Tiefgarage mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad, um dieses zu testen. Der Mann trug dabei keinen Sturzhelm und hatte keine Lenkberechtigung. Er beschleunigte, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und schlitterte gegen eine Mauer. Dabei verletzte er sich schwer an der linken Schulter. Der Österreicher wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)