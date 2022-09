FBI hat bei Trump über 11.000 Regierungsdokumente gefunden

Im Anwesen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben FBI-Ermittler über 11.000 Regierungsdokumente und 48 leere Ordner mit der Aufschrift "Verschlusssache" sichergestellt. Das geht aus am Freitag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervor. Die Unterlagen in 33 Kisten waren bei einer Razzia in Trumps Luxusvilla Mar-a-Lago in Florida am 8. August sichergestellt worden.