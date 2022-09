Nuderscher folgt Pfeifer als stellvertretender Militärkommandant nach

Innsbruck – Seit dem 1. September ist Oberst Martin Nuderscher neuer stellvertretender Militärkommandant von Tirol und Leiter des Stabes. Der 55-Jährige folgt Brigadier Gerhard Pfeifer nach, der seit Mai die 6. Gebirgsbrigade kommandiert. Nuderscher übte in seiner Karriere verschiedene Kommando- und Stabsfunktionen aus und kommandierte zuletzt das Stabsbataillon 6. Außerdem absolvierte er mehrere Assistenzeinsätze und einen Auslandseinsatz. Als eine seiner Aufgaben bezeichnet er, „die Sicherheitsbedürfnisse der Behörden zu erkennen und mit militärischen Kräften und Mitteln abzudecken. Auch die Hilfeleistung nach Elementarereignissen in Tirol fällt in unser Aufgabengebiet und es ist ein gutes Gefühl, wenn man den Menschen in unserem Land direkt helfen kann.“ (TT)