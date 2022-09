Kostenanstieg für neuen Kindergarten in Westendorf bleibt im Rahmen

Am Mittwoch konnte die Firstfeier für den neuen Kindergarten abgehalten werden.

Westendorf – Ein Bauvorhaben umzusetzen ist derzeit eine nicht ganz einfache Sache. Die Preise steigen zum Teil schneller, als die Wände hochwachsen. Dieser schwierigen Aufgabe stellt sich die Gemeinde Westendorf, seit 154 Tagen wird nun am neuen Kindergarten in der Gemeinde gebaut und die Preissteigerungen sind natürlich auch hier zu spüren. Am Mittwochnachmittag wurde nun die Firstfeier für den Neubau abgehalten.