„Die Ausstellung als Kunstwerk“: Choreographiertes Raumerlebnis

Innsbruck – Die Kunst selbst war für ihn stets das höchste Gut. Gerade deswegen beschäftigte sich René d’Harnoncourt (1901–1968) als Kurator, Gestalter und Museumsdirektor des MoMA in New York auch derart intensiv mit dem Ausstellen selbst. Die Ausstellungsgestaltung sei überhaupt nur dann gut, wenn die Inszenierung vergessen werde, resümierte er 1967 – und das Kunstwerk erinnert wird.

Nach dieser Prämisse vorgehend, leistete der gebürtige Wiener von 1941 bis 1967 am berühmten Museum of Modern Art (MoMA) Pionierarbeit. Im Titel der neuen Sonderschau der Tiroler Landesmuseen (TLM) werden seine Ausstellungen nun gar zu „Kunstwerken“ geadelt. „Die Ausstellung als Kunstwerk“ zeigt erstmals Zeichnungen des MoMA-Direktors. Keine auf den ersten Blick künstlerischen, sondern größtenteils gezeichnete Modelle, die der gebürtige Wiener und ausgebildete Chemiker im Vorfeld seiner Ausstellungen anfertigte. Entdeckt hatte sie Michelle Elligott, Leiterin des MoMA-Archivs, im Nachlass des Ex-Direktors. Ein Fund, den sie 2018 schließlich in Buchform veröffentlichte.