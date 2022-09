Mit dem Handy beim Wandern auf Abwegen: Berg-Selfies als Gefahr

Innsbruck – Im Straßenverkehr gelten Unachtsamkeit und Ablenkung seit Jahren als Unfallursache Nummer eins, während am Berg Stürzen, Stolpern und Ausgleiten am häufigsten für Unfälle verantwortlich sind. Mit der intensiven Nutzung des Handys spielt das Thema Ablenkung aber auch bei Wanderungen und Bergtouren eine größere Rolle im Unfallgeschehen – vor allem dann, wenn während dem Marschieren gefilmt, fotografiert oder die Tour gar live übertragen wird. Wie schnell eine Unachtsamkeit beim Hantieren oder Fotografieren mit dem Handy im Gebirge tragisch enden kann, zeigte unlängst ein Vorfall am Gipfel der Greitspitze, als ein 77-jähriger Deutscher beim Fotografieren seiner Begleiterin einen Schritt zurück machte und in den Tod stürzte.