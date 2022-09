Tirol bei Einkommen von Frauen bundesweit an letzter Stelle

Der Anteil der Kinderbetreuungseinrichtungen, die ganztägig offen sind, liegt in Tirol noch immer bei unter der Hälfte.

Dennoch lud gestern die Liste Fritz zwei ExpertInnen des Forschungsinstitutes OGM nach Innsbruck ein, um das zu dokumentieren. Das Institut erforscht seit 2004 die Kaufkraft der ÖsterreicherInnen. Es werden Nettoeinkommen inklusive Transferleistungen den Preisen in einer Region gegenübergestellt. Das Ergebnis fällt für Tirol im Bundesschnitt, und selbst wenn man nur den Westen Österreichs heranzieht, ernüchternd aus. Die Kaufkraft ist in Tirol um 3,5 Prozent niedriger als in Restösterreich.