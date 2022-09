TT-Analyse: Nur 17 Prozent der Frauen in Tirol verdienen gut

So wie das leistbare Wohnen sind auch die Einkommen in Tirol seit vielen Landtagswahlen Thema. Nichts Neues, aber wenn die Statistiken so vor einem liegen und die Kaufkraft ob der Teuerung dahinschmilzt, erfährt das Thema Brisanz. An dieser Stelle sei eine Prognose gewagt: Wer auch immer Tirol nach dem 25. September regiert, auch bei der nächsten Landtagswahl wird sich bei den Statistiken nicht viel getan haben. Die Gründe dafür liegen nicht nur im politischen Handeln, sondern auch in einer gesellschaftlichen Wertehaltung.