Angriff mit Fahnenstange: Zehn Jahre Haft für Kapitol-Randalierer

Washington – Ein Mann aus New York ist für seine Rolle beim Angriff auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 zur bisher längsten Haftstrafe in dem Fall verurteilt worden. Ein Ex-NYPD-Polizist wurde am Donnerstag laut US-Medien in Washington wegen des Angriffs auf eine Sicherheitskraft zu zehn Jahren Haft verurteilt. Auf einem Video, das im Prozess gezeigt wurde, war zu sehen, wie der heute 56-Jährige einen Kapitol-Polizisten mit einer Fahnenstange angreift und die Gasmaske vom Gesicht reißt.