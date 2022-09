Wahlen, Hass im Netz und Energiesorgen: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Wahlkampf im Netz, Einschätzung der politischen Lage vor der Landtagswahl am 25. September sowie Konjunktur in Tirol und Energiekrise: All das ist heute Thema bei „Tirol Live“, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Psychologin Johanna Constantini wird über die politischen Aktivitäten, aber auch über Hass in den sozialen Medien sprechen.