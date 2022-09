16 Millionen Kinder von Überschwemmungen in Pakistan betroffen

Die Fluten haben seit Mitte Juni bereits mehr als 1200 Menschen das Leben gekostet. © ASIF HASSAN

Islamabad – Mehr als 16 Millionen Kinder sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef von den schweren Überschwemmungen in Pakistan betroffen. 18.000 Schulen seien zerstört oder beschädigt worden, berichtete der Unicef-Vertreter für Pakistan, Abdullah Fadil, am Freitag per Video nach Genf. Hunderttausende Menschen haben ihr Obdach verloren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fürchtet die Ausbreitung von Krankheiten wie Durchfall, Cholera, Dengue-Fieber und Malaria.

Entgeltliche Einschaltung

Es würden unter anderem Aufbereitungsanlagen für sauberes Trinkwasser, Medikamente, Hygieneartikel und Moskito-Netze zum Schutz vor Mücken geliefert. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat bereits 10.000 Zelte geliefert, ebenso Plastikplanen und Küchenutensilien. Pakistan habe seit Jahrzehnten großzügig Flüchtlinge aufgenommen, sagte ein UNHCR-Sprecher. Jetzt weite die Organisation ihre Unterstützung für die 1,3 Millionen registrierten Flüchtlinge sowie viele, die undokumentiert im Land leben, auf die heimische Bevölkerung aus.

© FIDA HUSSAIN

Pakistan hat in den vergangenen Wochen nach UN-Angaben mehr als dreimal so starke Monsunregen erlebt wie im Durchschnitt vergangener Jahre. Weite Landstriche stehen unter Wasser, und die Regenfälle halten an. Behausungen und Habseligkeiten wurden innerhalb von Minuten von den Fluten mitgerissen. 300.000 Häuser wurden zerstört, mehr als 600.000 weitere beschädigt. Mindestens 1200 Menschen sind seit Mitte Juni ums Leben gekommen, aber Nothelfer rechnen damit, dass die Zahl deutlich höher liegt.

Auch die Verteilung von Hilfsgütern ist schwierig: 160 Brücken und 5000 Kilometer Straßen seien zerstört oder beschädigt worden. Das mache auch den humanitären Einsatz in Afghanistan schwierig, weil viele wichtige Versorgungsrouten bisher durch Pakistan führten, sagte ein Vertreter des Welternährungsprogramms (WFP).

5 x 1 Snow Card Tirol gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent