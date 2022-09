Elektronikmesse IFA in Berlin öffnet für Privatbesucher

Berlin – Die Elektronikmesse IFA öffnet am heute, Freitag, (10 Uhr) in Berlin. Bis Dienstag präsentieren mehr als 1100 Aussteller neue Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Es ist die erste IFA-Ausgabe im gewohnten Format seit 2019. Damals waren mehr als 1900 Aussteller dabei. Zu einem Eröffnungsrundgang am Vormittag wird unter anderem Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erwartet.