Ins schöne Raintal: TT-Tourentipp auf die Große Schlicke im Außerfern

Die Otto-Mayr-Hütte in Top-Lage.

Musau – Zugegeben: Die Große Schlicke in den Tannheimer Alpen ist mit 2059 Metern nicht die „Größte“. Dafür kann die Tour auf diese Erhebung bei Musau in vielerlei Hinsicht punkten: zum einen, weil die Landschaft im Raintal, in welchem man sich befindet, ein Traum ist. Zum anderen, weil man vom Gipfel der Großen Schlicke aus einen Wahnsinns-Rundumblick hat: vor allem nach Norden hin, wo es unvermittelt flach wird – Stichwort bayerisches Alpenvorland.