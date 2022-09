TT-Kommentar zum Transferschluss: Was kostest die Welt außer Geld?

Der Schweizer Teamverteidiger Manuel Akanji, der gestern für kolportierte 18 Millionen Euro Ablöse von Dortmund zu Manchester City wechselte und dort einen Fünfjahresvertrag unterschrieb, war für die auf Scheich-Milliarden gebetteten Citizens ja fast ein Schnäppchen. Lokalrivale Manchester United, der den Erfolgen vergangener Tage seit Jahren hinterherläuft, blättert für den Brasilianer Antony mit möglichen Bonuszahlungen ca. 100 Millionen Euro an Ajax Amsterdam hin. Und der FC Chelsea zeigte nach dem Abschied von Roman Abramowitsch und unter der neuen Führung der „Clearlake Capital Group“ beim Erwerb von Wesley Fofana (von Leicester City) um gut 80 Millionen, dass man weiter fröhlich klotzen und kleckern kann.

Was kostest die Welt außer Geld? Das wurde unter den superreichen Premier-League-Vereinen ja quasi abgeschafft, weswegen sich bei allem Hype – beispielsweise um das „Mentalitätsmonster“ Erling Haaland – die moralisch womöglich berechtigte Frage stellt, wie weit und lange man bei diesem grenzenlosen Kapitalismus im Spitzenfußball noch mitfeiern soll. Zumindest wenn man ein Stück weiter denkt als nur an ein sich bauschendes Tornetz, in das gerade ein kickender Multimillionär wieder spektakulär getroffen hat.