25-Jähriger stirbt nach Attacke am Rande des CSD in Münster

Münster – Ein 25 Jahre alter Mann, der am Rande einer Christopher Street Day-Versammlung in Münster niedergeschlagen wurde, ist tot. Er erlag am frühen Freitagmorgen seinen Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann war dazwischengegangen, als ein noch unbekannter Mann Teilnehmerinnen beleidigt hatte, und war von diesem zu Boden geschlagen worden.