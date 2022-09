„Meine Stunden mit Leo“: Hinreißend bis zum Happy-End

Innsbruck – Seit „Meine Stunden mit Leo“ Anfang des Jahres zunächst beim US-amerikanischen Sundance-Festival und wenig später bei der Berlinale präsentiert wurde, wird Emma Thompson vornehmlich für ihren Mut gelobt. Thompson – sowohl als Schauspielerin wie als Drehbuchautorin vielfach ausgezeichnet – ist 63 Jahre alt. Die von ihr in „Meine Stunden mit Leo“ gespielte Nancy Stokes ist 55. Und die steht – Achtung Spoiler – am Ende des Films nackt vor dem Spiegel. Dieses Schlussbild ist das konsequente Happy-End einer im Grund tieftraurigen Geschichte. Schon früh im Film hofft man, dass diese Geschichte auf ein solches Bild hinausläuft. Nicht aus Voyeurismus, sondern weil man Nancy diesen Moment, den sie sich viel zu lange verweigert hat, wünscht.

Dass man ihr diesen Moment wünscht, dass man hofft, dieser Moment möge ihr zur Selbstverständlichkeit werden, die er immer schon sein sollte, liegt nicht am Mut der Schauspielerin Emma Thompson, sondern an ihrem Spiel. Und dass in der Berichterstattung über „Meine Stunden mit Leo“ trotzdem vom Mut, sich – wie mancherorts zu lesen ist – „ungeschönt“ zu zeigen, die Rede ist, zeigt vor allem, dass „Meine Stunden mit Leo“ um einiges weiter ist als die Berichterstattung darüber. Was von der Kritik als revolutionär beklatscht wird, ist im Film die einzig mögliche Entwicklung. Oder anders: Nicht Thompsons Nacktheit ist hier die Zumutung, sondern der Umstand, dass dieser kurze, dramaturgisch notwendige und beglückende Augenblick als etwas Außerordentliches hervorgehoben werden muss.