Krapoldi, Festivals und Lauf-Events: Das ist am Wochenende los in Tirol

Krapoldi lockt Groß und Klein in den Rapoldipark, Rainhard Fendrich packt in Imst und Kufstein die Gitarre aus und „Von Seiten der Gemeinde" Dialekt-rappen in Prutz. Brennende Wadln gibt's beim Schlickeralmlauf, während sich in Innsbruck die Skate-Profis messen. Das und mehr ist am Wochenende los in Tirol.

© Krapoldi/Marcel Brell/TVB Stubai/Böhm