14-Jähriger starb in Schottland nach TikTok-Challenge

Aberdeen – In Schottland ist Medienberichten zufolge ein Jugendlicher ums Leben gekommen, nachdem er an einer TikTok-Mutprobe teilgenommen hat. Die 30 Jahre alte Mutter des 14-jährigen Leon fand ihren Sohn am vergangenen Wochenende tot in seinem Zimmer, wie sie dem Portal Daily Record in dieser Woche erzählte.