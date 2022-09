Auch Süsser wechselt nach Linz: „Mir hat die Infrastruktur keine Wahl gelassen"

„Die Infrastruktur in Tirol ohne eine 50-m-Halle und das fehlende Leistungszentrum haben mir eigentlich keine Wahl gelassen. Ich gehe schweren Herzens, aber ich will mir nicht vorwerfen, nicht alles probiert zu haben“, sagt die Innsbrucker Sprint-Spezialistin, die zuletzt um 0,2 Sekunden am EM-Limit vorbeischwamm.