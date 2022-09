Europameisterin wartet: Kufstein muss gegen Polcanova und Co. starten

Zuletzt im Halbfinale Gegnerinnen: S. Suthasini, L. Jia (Linz) Valentina Rios, Paulina Vega, Anita Nyitrai (alle Kufstein), K. Mischek, M. Baltushite und die spätere doppelte Europameisterin Sofia Polcanova. © Photo Plohe

Innsbruck – „Es wird brutal“, sagt Hermann Moser. Dabei ist der sportliche Leiter der Sektion Tischtennis bei der SU Sparkasse Kufstein gar nicht bekannt für martialische Sprüche. Im Gegenteil. Rührig kümmert er sich seit Jahren um alle Belange an den Tischen, doch heuer steht ihm vor dem morgigen Liga-Start der Schweiß sinnbildlich auf der Stirn – trotz des starken vierten Platzes in der Vorsaison: Am ersten Spieltag treffen die Kufsteinerinnen zweimal auf Linz, zunächst auf LZ Linz-Froschberg, das zweite Team der Hochburg, und dann auf den Rekord-Champion Linz AG.

Weil der 22-fache Meister zuvor auf den letztjährigen Finalisten Villach in einem TV-Spiel (13 Uhr, live ORF Sport+) trifft, rechnet Moser mit vielen Größen, darunter auch Sofia Polcanova, die zweifache Europameisterin von München. Einzig Liu Jia wird bestimmt fehlen, sie beendete ihre Bundesliga-Karriere. „Eigentlich ist es nahezu egal, wer spielt. Linz ist unglaublich stark, auch das zweite Team“, stöhnt Kufsteins Sportdirektor.

Selbst musste man Paulina Vega nach zwei Jahren Richtung Spanien ziehen lassen. Moser: „Leider. Sie hat so gut zu uns gepasst, sich richtig mit uns identifiziert.“ Ein Abgang, den es für Anita Nyitrai, Ana Codina (Argentinien), Valentina Rios (Chile) und Neuzugang Arantxa Cossio (Mexico) zu verkraften gilt. „Heuer wird es richtig schwer, von Platz drei, vier bis sieben, acht ist alles möglich. Die Liga ist sehr stark geworden, aber wir geben unser Bestes und werden kämpfen“, sagt Moser, der bereits für einen weiteren Höhepunkt vorbereitet: am 29. Oktober das TV-Heimspiel gegen Bodensdorf.

Im Unteren Play-off der ersten Bundesliga müssen sich die Damen indes noch gedulden: Kirchbichl und Kufstein 2 starten erst am 1. Oktober. Für die Herren wird es hingegen schon am Wochenende ernst: Die TI-Männer, in der Vorsaison Sieger des Unteren-Play-off-Bewerbs, verstärkten sich mit Dario Arcereza (MEX). Kapfenberg und Guntramsdorf (mit den Habesohn-Brüdern) dürften heuer härtere Gegner werden „Die Liga ist insgesamt stärker geworden“, beschreibt TI-Obmann Hüseyin Karaagac.

Stefan Leitgeb wird beim Auftakt am Sonntag daheim gegen Oberwart fehlen, aber man könnte auf Tiroler Hilfe hoffen: Schon am Samstag fordern Kufsteins Herren in der Volksschule Zell die gleichen Burgenländer. Ebenfalls am Samstag erstmals wieder im Einsatz: die TI-2-Männer in der zweiten Bundesliga.

Was heuer anders ist: Der Cup wird nicht mehr als Eröffnungsturnier abgehalten, sondern als eigenständiger Bewerb ab 10. September durchgeführt. In den 1. Bundesligen wird der Entscheidungssatz nur noch bis sechs Gewinnpunkte gespielt und der Letzte steigt direkt ab. Der Vorletzte spielt gegen den Vizemeister des Unteren Play-offs der 1. Liga Relegation.