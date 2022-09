Weltcup in Slowenien: Unbekanntes Terrain in ungewohnter Umgebung

Wahl-Tirolerin Jessica Pilz und Co. gastieren heute und morgen beim Weltcu­p in Koper (SLO).

Koper – Für Österreichs Kletter-Asse geht es nach der so erfolgreich verlaufenen Europameisterschaft in München mit dem Vorstieg-Weltcup in Koper (SLO) weiter. Dabei wartet mit der neuen Anlage eine große Unbekannte – und das auch noch in ungewohnter Umgebung.