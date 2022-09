Felssturz in Längenfeld: Gesteinsbrocken verfehlten Häuser nur knapp

Längenfeld – Das Grollen dürfte ohrenbetäubend gewesen sein: Ein Felssturz hat in der Nacht auf Freitag in Längenfeld vermutlich einige aus dem Schlaf gerissen. Riesige Gesteinsbrocken donnerten von einem Hang in Oberlängenfeld in eine Gemeindestraße im Siedlungsgebiet, sogar ein eigens dafür errichteter Schutzzaun soll durchbrochen worden sein. Laut Polizei Sölden ist niemandem etwas passiert.