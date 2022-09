ÖAMTC stellt große Unterschiede bei Ladeverlusten in E-Autos fest

Ladeverluste fallen dabei an unterschiedlichen Stellen in der Kette zwischen Ladestation, Ladekabel und Fahrzeug an, der größte Teil geht bei der Umwandlung von netzseitigem Wechselstrom in batterieseitigen Gleichstrom verloren. Bei der Gleichstromladung erfolge diese Umwandlung direkt in der Ladestation, weswegen der größte Teil der Verluste für Nutzerinnen und Nutzer von E-Autos nicht direkt sichtbar sei. Das sei mit ein Grund, warum Preise an Gleichstrom-Ladestationen im öffentlichen Bereich meist höher seien, als jene an Wechselstrom-Ladestationen, heißt es in der Untersuchung. Betreiber von Ladestationen mit Gleichstrom würden so die auf ihrer Seite entstehenden Umwandlungsverluste durch einen höheren Preis letztendlich wieder an die Endkundinnen und Kunden weitergeben.