76-Jähriger nach Überholmanöver in Matrei von Straße abgekommen

Matrei in Osttirol – Am frühen Nachmittag kam es in Matrei in Osttirol zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Mann verletzt wurde. Der Einheimische überholte gegen 13.20 Uhr auf der Virgentalstraße in Richtung Virgen einen Pkw, als er ins Schleudern geriet und von der Straße abkam.