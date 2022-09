Wien Energie hat langfristige Termingeschäfte gestoppt

Wien – Die Wien Energie hat bereits am Freitag vor einer Woche alle langfristigen Termingeschäfte bis auf weiteres gestoppt, nachdem sich herausgestellt hatte, dass das Unternehmen nicht in der Lage war, die aufgrund des Auseinanderdriftens des Strom- und Gaspreises ebenfalls angehobenen Kautionen an der Strombörse zu finanzieren. Einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung" hat die Wien Energie auf Anfrage der APA bestätigt.