Motorradfahrer in Ebbs mit Pkw kollidiert, Autolenker in Neustift von Straße abgekommen

Ebbs, Neustift – Ein 50-jähriger Motorradfahrer kam am Freitag in Ebbs zu Sturz, nachdem er beim Versuch von der B 175 abzubiegen mit einem Pkw samt Anhänger kollidiert war. Dabei wurde sein Bein unter dem Motorrad eingeklemmt.

Mit schweren Verletzungen am Bein wurde er in das Krankenhaus in Kufstein gebracht und dort stationär aufgenommen.