Museum sammelt Ötztaler Heimat: Ergebnisse werden vorgestellt

Längenfeld – Unter dem Titel „Wir sammeln Heimat!“ startete das im Frühjahr neu eröffnete Ötztaler Heimatmuseum einen Aufruf. Zahlreiche Texte, Zeichnungen und Beiträge wurden bis heute übermittelt. Am Donnerstag, 8. September, um 19 Uhr werden die Ergebnisse dieses Sammelaufrufs bei freiem Eintritt im Zuge eines Diskussionsabends vorgestellt. Kulturwissenschafterin Simone Egger führt durchs Programm. Egger unterrichtet an der Uni Klagenfurt und hat viele Texte und Bücher zum Thema „Heimat“ publiziert. Im Rahmen eines Bildervortrages wird nicht nur vorgestellt, was für die Ötztalerinnen und Ötztaler Heimat ist. Egger spricht auch über das Sammeln von Heimat und geht dem Begriff der „Heimat“ nach. Wie verändert sich dieses Gefühl in der modernen Welt? Was heißt es, sich zugehörig zu fühlen? Was macht Heimat heute aus? Entspricht ein solcher Sehnsuchtsort einem Grundbedürfnis und wo lässt er sich finden?