Frühstückstour der TT auf der Zielgeraden: TT-Café heute in Reutte

Kaffee, Gebäck und jede Menge Unterhaltung: Der perfekte Tag startet heute mit dem TT-Café am Isserplatz in Reutte.

Reutte – Mit ihrem Stopp in Reutte geht die beliebte Frühstückstour der Tiroler Tageszeitung heute in ihr großes Finale. Von 9 bis 12 Uhr wartet am Isserplatz ein Gratis-Frühstück mit Kaffee von Testa Rossa caffè, Brot von der Hofer Backbox und Mineralwasser von Silberquelle. Für die Kleinen gibt’s zudem eine Spielecke, für die Großen ein Gewinnspiel. Durch das Programm führen TT-Chefredakteur Alois Vahrner und Moderatorin Anita Kapferer. Die Musik liefert Primetime.