Aktion „Kaffee von Herzen“ in Osttirol: Von Herzen um Teilhabe bemüht

Lienz – Einfach ins Café gehen und einen Espresso bestellen – was so selbstverständlich klingt, ist nicht für alle Menschen leistbar. Daran etwas zu ändern, ist das Anliegen von Elfriede Passegger und Sigrid Ortner, und so riefen sie 2017 die Aktion „Kaffee von Herzen“ ins Leben.