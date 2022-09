BMW X4 M: Kompromisslos aus jeder Perspektive

Stuben – Er will auffallen und gefallen: Der X4 M, mit einer ins Auge stechenden Sao-Paolo-Gelb-Lackierung versehen, verfügt bereits von seiner Karosserieform her über ein ungewöhnliches Outfit, vor allem wegen seiner Dachlinie, verbunden mit dem SUV-Charakter des Fahrzeugs. Der Coupé-Look signalisiert Athletik – und es bleibt nicht bei der Optik. Unter der langen Motorhaube befindet sich nämlich ein geschärfter Reihensechszylinder-Turbobenziner, der mit 510 PS aufwarten kann und nebenbei ein sattes Drehmoment von 600 Newtonmetern stemmt. Eine Achtstufenautomatik und der xDrive-Allradantrieb arbeiten mit dem Ottomotor zusammen – und sie lassen den X4 M rennstreckentauglich beschleunigen. Keine vier Sekunden vergehen, bis das Midsize-SUV von null auf 100 km/h beschleunigt hat. Dank hervorragender Traktion und direkt-präziser Lenkung sind auch hohe Kurventempi möglich. Bei alldem fällt allerdings auf, dass der Wagen recht hart abgestimmt ist und selbst über diverse Einstellungen nicht einmal in die Nähe von sanftem Komfortgefühl kommt. Der X4 M kennt, das wird hier ganz offensichtlich, keine Kompromisse.