Neuer Fleckerlteppich befürchtet: Debatte um Pflaster bei Innsbrucker Altstadt

Innsbruck – Mit einem Kompromissvorschlag zur Sanierung des Bodenbelags in der Innsbrucker Altstadt hat sich der Zentrumsverein am Freitag an das Fachamt im Stadtmagistrat gewandt. Wie berichtet, befürchten die Kaufleute, dass die beschlossene Vorgehensweise – komplette Neugestaltung der Hauptgassen und Wiederherstellung der Pflasterung in den Seitengassen – kein schönes Ergebnis liefern und wie ein Flickwerk aussehen werde. Der Zentrumsverein schlägt nun vor, die Riesen- und Seilergasse von der Wiederherstellung auszunehmen und im selben Design wie die Hauptgassen zu sanieren.