TT-Zeitungszusteller in Weerberg: „Es ist der ideale Nebenjob, der hält mich fit“

Seit neun Jahren ist er für die Tirol Logistik nebenberuflich früh morgens unterwegs. Zuerst nur am Wochenende, doch die Freude an der Arbeit ließ ihn den Job schnell auf die ganze Woche ausdehnen. Ans frühe Aufstehen habe er sich schnell gewöhnt. Jeden Tag geht es um 3.30 Uhr los. Der Zustellerbereich am Weerberg ist sehr weitläufig. „Ich bin rund 40 Kilometer jeden Tag unterwegs. Aber es ist echt ruhig um diese Zeit da oben, das genieße ich schon sehr“, sagt Gantioler. Zu früher Stunde trifft er unterwegs nicht nur Rehe und Füchse, sondern auch so einige freundliche Zeitungsleser. „Da gibt es einige echt nette Momente, an die ich mich immer gerne erinnere. Es freut mich auch immer sehr, wenn meine Arbeit geschätzt wird und mir die Abonnenten eine kleine Aufmerksamkeit mit auf den Weg geben“, erzählt er.