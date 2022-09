Škoda baut um: Neuer Chef mit neuen Plänen

Anfang Juli übernahm der langjährige Porsche-Mann (in Deutschland, Frankreich und vor allem den USA) Klaus Zellmer, zuvor Marketing- und Vertriebschef bei Volkswagen, den Chefsessel in Mlada Boleslav. Und auch seine erste große Präsentation am Dienstag in der Prager O2-Arena, wo sonst Eishockeycracks harte Checks fahren oder Popstars die Goldene Stadt rocken, lud Zellmer zum Blick in die Zukunft der tschechischen VW-Tochter.