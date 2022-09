Stihl setzt auf Kunststofffertigung vor Ort in Langkampfen

19 Mio. Euro investierte das Unternehmen, acht Mio. davon flossen in Spritzgussmaschinen und Infrastruktur. Es sei nicht nur ein Bekenntnis zum Standort Tirol, sondern auch ein „Ausdruck von Zuversicht“, sagte Nikolas Stihl, Bei- und Aufsichtsratsvorsitzender der Stihl Gruppe und langjähriger GF in Langkampfen. „Der Markt für Akkuprodukte entwickelt sich auf allen Kontinenten gut.“ Man exportiere 86 % der Produkte. 2021 konnte man den Umsatz auf 716 Mio. Euro (+24%) steigern, „und es ist kein Ende des Wachstums in Sicht“, lobte Stihl „Engagement und Loyalität der Mitarbeiter“. 800 sind es in Tirol, 50 davon brachte die neue Stätte.