Aggressive Nachtschwärmer: Mehrere Verletzte bei Schlägereien in Tirol

Innsbruck, Fügen, Ötztal-Bahnhof – Eine einsatzreiche Nacht haben Polizisten in Innsbruck, Fügen und Ötztal-Bahnhof wegen aggressiver Nachtschwärmer hinter sich: Alleine in Innsbruck gab es drei Körperverletzungen, in Ötztal-Bahnhof wurden vier prügelnde Männer festgenommen und in Fügen mischten sich die Eltern eines Streithahns in den Konflikt mit seinem Kontrahenten ein.

Drei Mal mussten die Polizisten in der Nacht auf Samstag in Innsbruck ausrücken. Der erste Alarm ging gegen 22.50 Uhr ein, als es in der Amraserstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Österreicher und einem 21-jährigen Rumänen kam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der rumänische Mann durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt. Zudem kam es zu einer gefährlichen Drohung. Beim 21-Jährigen fanden die Beamten dann auch noch Cannabiskraut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der Österreicher in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Wenig später, gegen 1.50 Uhr, wurde ein 19-jähriger Kosovare von einem Angestellten eines Clubs in Innsbruck ebenfalls durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt und musste in der Klinik ärztlich behandelt werden. Der Grund der Auseinandersetzung konnte bis dato noch nicht vollständig abgeklärt werden.

Gegen 4.30 Uhr mussten die Polizisten erneut ausrücken: Dieses Mal war ein 35-jähriger Österreicher vor einem Lokal in Innsbruck tätlich attackiert worden, wodurch er auf den Boden gefallen ist und mit dem Hinterkopf aufschlug. Er wurde von der Rettung erstversorgt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Wer für die Tat verantwortlich ist, steht noch nicht fest. Eine Fahndung nach den Tätern läuft.

Eltern mischten in Fügen bei Streit mit

Nicht nur die Polizei in Innsbruck hatte in der Nacht alle Hände voll zu tun. Auch im Tiroler Oberland und im Unterland kam es zu Körperverletzungen. Gegen 0.20 Uhr musste die Polizei zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in Fügen anrücken. Vorausgegangen war ein Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem 26-Jährigen. Nachdem auch die Eltern des 17-Jährigen hinzukamen, eskalierte die Situation und es kam zu einem Handgemenge. Die Mutter des 17-Jährigen ging dabei auf die 18-jährige Freundin des 26-Jährigen los, wodurch diese zu Boden stürzte und verletzt wurde. Auch der 26-Jährige erlitt Verletzungen. Die beiden wurden mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.

Vier Männer attackierten Opfer in Ötztal-Bahnhof

Nicht minder rabiat ging es in der Nacht in Ötztal-Bahnhof zu: Ein 39-Jähriger wurde beim Verlassen eines Lokals in Ötztal-Bahnhof von einer Gruppe Männer attackiert und verletzt. Laut Polizei war der Lokalgast kurz vor Mitternacht auf dem Weg zu seinem Fahrzeug, als er von zumindest vier Männern angegriffen wurde. Während die Täter das Opfer überwältigten, schlugen sie mehrmals mit den Fäusten auf den Türken ein und versuchten, ihn mit einem Klappmesser zu verletzen.

Als ein Angestellter des Lokals bemerkte, was sich vor dem Lokal abspielte, versuchte der 32-Jährige, das Opfer von den Angreifern weg in das Lokal zu ziehen. Einer der Täter packte daraufhin einen Stuhl, der vor dem Lokal abgestellt war, und schlug damit die Verglasung der Eingangstür ein. Dabei wurde der 32-Jährige am rechten Arm verletzt. Die Täter ergriffen die Flucht.