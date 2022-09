Gast vor Lokal im Ötztal verprügelt, Helfer verletzt: Vier Festnahmen

Ötztal-Bahnhof – Ein 39-Jähriger wurde am Freitag beim Verlassen eines Lokals in Ötztal-Bahnhof von einer Gruppe attackiert und verletzt. Laut Polizei war der Lokalgast kurz vor Mitternacht auf dem Weg zu seinem Fahrzeug, als er von zumindest vier Männern angegriffen wurde. Während die Täter das Opfer überwältigten, schlugen sie mehrmals mit den Fäusten auf den Türken ein und versuchten, ihn mit einem Klappmesser zu verletzen.

Als ein Angestellter des Lokals bemerkte, was sich vor dem Lokal abspielte, versuchte der 32-Jährige, das Opfer von den Angreifern weg in das Lokal zu ziehen. Einer der Täter packte daraufhin einen Stuhl, der vor dem Lokal abgestellt war, und schlug damit die Verglasung der Eingangstüre ein. Dabei wurde der 32-Jährige am rechten Arm verletzt. Die Täter ergriffen die Flucht.