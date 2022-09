CX-60: Mazda klopft mit erstem Plug-in-Hybrid ans Oberklassetürchen

Leverkusen – Premiere bei Mazda: Sehr lange haben sich die Japaner Zeit gelassen, doch jetzt steht der allererste Plug-in-Hybrid der Marke in den Startlöchern. Der zeigt echte Größe und geht im Premium-Revier auf die Pirsch. Auf einer komplett neuen Plattform streckt sich das SUV bei einem Radstand von 2,87 Metern auf knapp 4,74 Meter Länge. Die Breite von 1,89 Meter lässt erahnen, dass opulentes Platzangebot vorhanden ist. Optisch orientiert sich das Mazda-Flaggschiff am kleineren Bruder CX-5, zeigt aber eigene Charakterzüge und folgt der erfolgreichen Kodo-Designsprache. Mit dem breiten Kühlergrill, wuchtiger Frontpartie und schmalen, nach außen gezogenen Scheinwerfern, fährt der CX-60 bullig und kraftstrotzend vor. Das Heck dagegen präsentiert sich eher ruhig und absolut stilsicher.

Technisch schwimmt Mazda gegen den Strom: Während andere Hersteller mit kleineren Motoren und oft nur drei statt vier Zylindern auf Downsizing setzen und dem Diesel die rote Karte zeigen, halten sich die Japaner an eine alte Weisheit: „Hubraum kann durch nichts ersetzt werden.“ Eine neue Motorengeneration geht mit dem ersten Plug-in-Hybrid an den Start. Der 2,5-Liter-Vierzylinder mit 191 PS ist mit einem 136 PS starken Elektromotor verbandelt. Macht eine Systemleistung von 327 PS bei satten 500 Newtonmetern Drehmoment. Diese Kraft bringen eine ebenfalls neue Achtgangautomatik und der serienmäßige Allradantrieb perfekt auf die Straße. In nur 5,8 Sekunden ist der Sprint auf 100 km/h erledigt, die Spitze liegt bei 200 km/h. Rein elektrisch rollt der CX-60 bis zu 63 Kilometer, den Verbrauch nach WLTP-Norm beziffert Mazda mit 1,5 Litern Benzin pro 100 Kilometer. Mazda hält dem Diesel die Treue und reicht im Frühjahr 2023 einen 3,3-Liter-Reihensechszylinder-Selbstzünder in zwei Leistungsstufen (200 und 254 PS) nach. Im Herbst folgt der 3,0-Liter-Reihensechser-Benziner.