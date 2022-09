Lexus präsentierte elektrischen RZ 450e in Tirol

Innsbruck – Mehr als ein halbes Jahr vor seinem tatsächlichen Marktstart durften ausgewählte Besucherinnen und Besucher bei Lexus Ellensohn in Innsbruck einen ersten Blick auf den RZ 450e werfen. Es handelt sich dabei um ein vollelektrisches Sport Utility Vehicle, das auf derselben Plattform entsteht wie der Toyota bZ4X. Es zeigt nicht nur ein futuristisches Design in völliger Serienreife, sondern auch innovative Technik. Auf Wunsch ist es beispielsweise mit einem Yoke-Lenkrad bestückt, das über ein „Steer-by-Wire“-System verfügt. Das Volant ist damit nicht mehr mechanisch über eine Lenksäule mit den Rädern verbunden. Die Lenkradbewegungen werden mit elektrischen Signalen an die Vorderachse weitergeleitet.