ÖFB-Frauen gegen England auf der Jagd nach Bonuspunkten

Neo-Kapitänin Carina Wenninger (schwarz) führt die ÖFB-Frauen heute in der WM-Qualifikation gegen England (Lauren Hemp) an.

Wiener Neustadt – Das österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam trifft heute (17.30, live ORF 1) am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation bereits zum dritten Mal innerhalb von nur knapp neun Monaten auf England. Hat es die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann in der mit fast 3000 Zuschauern ausverkauften ERGO-Arena in Wiener Neustadt also mit einem Déjà-vu zu tun? Nur bedingt, denn nach dem Karriereende von Spielführerin Viktoria Schnaderbeck und Lisa Makas – beide werden heute offiziell verabschiedet – begann für die ÖFB-Damen eine neue Zeitrechnung. Die Kapitänsbinde wanderte zu AS-Roma-Legionärin Carina Wenninger.