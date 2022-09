Die nächsten Ausdauer-Highlights: Von Kufstein bis zu Schlick und Achensee

Innsbruck – Kaum sind Karwendelmarsch und Ötztaler Radmarathon in den Büchern, warten auch schon die nächsten Tiroler Highlights auf die Ausdauersportler. Dabei geht es quer durch das Land zur Sache.

Achenseelauf: Im Jahr 2022 findet der Lauf um den größten See Tirols zum bereits 22. Mal statt. Grund genug, um vor den heutigen Kinderläufen (ab 15 Uhr) in der Trickkiste zu wühlen und einen neu konzipierten „10er“ rauszuziehen. Der zehn Kilometer lange Lauf (17 Uhr) führt von Pertisau in das malerische Dristenautal. Damit dehnt sich das sportliche Event mit bis zuletzt 650 gemeldeten Läufern weiter aus, morgen (10 Uhr) folgt dann das große Highlight mit dem Achenseelauf, der auf breiten und schmalen, teils mit Rettungsschwimmern gesicherten 23,2 Kilometern rund um das Gewässer führt. Zudem gibt es einen Zweier-Staffellauf. Nachmeldungen sind jeweils vor Ort möglich.