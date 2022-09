Treibstoffleck verzögerte Startvorbereitungen für US-Mondrakete

Der Raketenstart soll planmäßig ablaufen. © IMAGO/Joel Kowsky/Nasa

Cape Canaveral/Washington – Ein Treibstoffleck hat am Samstag die Startvorbereitungen für den Jungfernflug der US-Mondrakete SLS verzögert. Wenige Stunden vor dem geplanten Abheben der Mission Artemis 1 wurde ein Leck an einem Rohr entdeckt, mit dem rund drei Millionen Liter Wasserstoff und flüssiger Sauerstoff in die Tanks gepumpt werden sollten, wie die NASA mitteilte. Die US-Raumfahrtbehörde äußerte sich zunächst nicht dazu, inwieweit das Problem den ab 20.17 Uhr MESZ geplanten Start verzögern könnte.

Am Montag war der Start wegen eines technischen Problems kurzfristig abgesagt worden. Meteorologisch herrschten am Samstag gute Startbedingungen: Laut NASA lagen die Chancen auf gutes Wetter zu Beginn des zweistündigen Zeitfensters bei 60 Prozent und sollten später bis auf 80 Prozent steigen. Die Behörden erwarteten bis zu 400.000 Schaulustige an den Stränden rund um das Kennedy Space Center in Florida.

Sollte der Start am Samstag wieder nicht stattfinden können, könnte er auf Montag oder Dienstag verschoben werden. Danach gibt es erst wieder ab dem 19. September eine neue Startmöglichkeit.

Die unbemannte SLS-Rakete soll eine Orion-Kapsel ins All bringen. Anschließend soll die Orion-Kapsel den Mond in rund hundert Kilometern Entfernung umkreisen. Die Artemis-1-Mission soll mehrere Wochen dauern. Die Folgemission Artemis 2 soll Astronauten in eine Mond-Umlaufbahn bringen, mit Artemis 3 soll frühestens 2025 eine Mondlandung glücken.

Start schon einmal verschoben

Vergangenen Montag war der Countdown rund 40 Minuten vor dem geplanten Start gestoppt worden. Die NASA verwies auf Probleme mit einem der Haupttriebwerke. Techniker hätten eine undichte Treibstoffleitung repariert, die zum Startabbruch beigetragen hatte, sagte der stellvertretende Programmmanager im Raumfahrtzentrum, Jeremy Parsons. Zwei weitere Probleme an der Rakete selbst – ein fehlerhafter Motortemperatursensor und einige Risse im Isolierschaum – wurden behoben.

50 Jahre nach der letzten Apollo-Mission soll im Rahmen der Mission "Artemis I" das neue Crew-Raumschiff Orion mit einem unbemannten Flug getestet werden. Das Service- und Antriebsmodul von Orion, das sogenannte "European Service Module", ist hauptsächlich in Deutschland gebaut worden und trägt deshalb den Namen "Bremen".

Nach einem erfolgreichen Start soll die Orion-Kapsel rund 90 Minuten später die Erdumlaufbahn verlassen. Danach soll Orion bis auf knapp 100 Kilometer an die Mondoberfläche heran fliegen und bei der Rückkehr im Pazifik wassern. Wenn das Vorhaben gelingt, sollen 2024 bei der Nachfolgemission "Artemis II" erstmals wieder Astronautinnen und Astronauten um den Mond fliegen. Frühestens 2025 sollen mit "Artemis III" wieder Menschen auf dem Mond landen.

Die NASA will die "Orion"-Raumkapsel mit Hilfe der Schwerlastrakete "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus starten, dann den Mond umkreisen und rund 40 Tage später wieder im Pazifik landen. Der Testflug "Artemis I" dient auch dazu, in wenigen Jahren wieder Menschen mit der Mission "Artemis II" zum Erdtrabanten schicken zu können. Schon zuvor war das Raketensystem auf dem Weltraumbahnhof zweimal umfangreich getestet worden. Beide Male waren verschiedene Probleme aufgetreten. Trotzdem hatte die NASA vergangenen Montag grünes Licht für einen unbemannten Flug gegeben.