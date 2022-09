Alkolenkerin überschlug sich mit Auto in Obsteig

Obsteig – Eine 33-Jährige ist am Freitagabend stark betrunken mit ihrem Auto in Obsteig verunfallt, berichtet die Polizei. Demnach kam die Frau kurz nach 22 Uhr von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und am Dach liegen blieb. Die Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt in die Klinik gebracht. Sie erwartet eine Anzeige. (TT.com)