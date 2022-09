VP will mit Mattle von Galtür aus Aufholjagd starten

Anton Mattle startete in seiner Heimatgemeinde in den Intensivwahlkampf. © EXPA/JOHANN GRODER

Galtür – Von den aktuellen Umfragen, in denen die Tiroler ÖVP derzeit unter 30 Prozent rangiert, will sich Anton Mattle nicht irritieren lassen. In der vom Meinungsforschungsinstitut „Gallup“ durchgeführten Umfrage im Auftrag der TT würden momentan nur 26 Prozent die ÖVP wählen. In der eigenen Umfrage aus der Vorwoche, so heißt es, liege man allerdings besser – und zwar bei 31 Prozent. Im Vergleich zur TT-Umfrage, wo die FPÖ mit 20 Prozent knapp die SPÖ (19 Prozent) überholt, ist es im schwarzen Stimmungsbild anders. Dort sind die Sozialdemokraten augenblicklich die Nummer zwei.

Entgeltliche Einschaltung

Auf „Zahlen“-Spekulationen möchte sich Mattle jedoch nicht einlassen. In der Koalitionsfrage hat er keine Präferenzen, es sei noch zu früh, um mehr darüber zu sagen, meinte er. Die FPÖ schließt Mattle trotzdem bereits aus. „Da ist das Fass nämlich übergelaufen. Die FPÖ ist eine Partei, die Werte nicht achtet, den Klimawandel leugnet und den sozialen Frieden in unserem Land untergräbt.“

📽️ Video | Wahlkampf-Auftakt der Tiroler ÖVP in Galtür

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Der ÖVP-Chef möchte vielmehr mit einer Politik der Mitte Landeshauptmann werden und deshalb deutlich über 30 Prozent erreichen. „Wir starten hier und heute, in der westlichsten Gemeinde Tirols, die große Aufholjagd“, rief er den rund 150 KandidatInnen und Einheimischen auf dem Dach des Alpinariums zu. Selbst die auf Platz 72 der Landesliste gereihte ehemalige Innsbrucker Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer war ins Paznaun gekommen.

5 x 1 Snow Card Tirol gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Bewusst versuchte Mattle am Samstag einen Spagat: Die „natürliche Verbundenheit“ mit seiner Heimatgemeinde Galtür soll aus seiner Sicht nicht den Blick in den städtischen Bereich und in die Ballungszentren trüben. Dort hat die ÖVP die größten Mobilisierungs- und Akzeptanzprobleme. Deswegen will der ÖVP-Spitzenkandidat inhaltlich neue Wege beschreiten und empfiehlt der Stadt Innsbruck, beim leistbaren Wohnen ebenfalls auf die Vertragsraumordnung zu setzen. Die Leerstandsabgabe und ein Spekulationsverbot sind Mattle auch „enorm wichtig“.

Der Sinneswandel in der Kinderbetreuung, bei der Mattle mit seiner Partei plötzlich zum Rechtsanspruch schwenkt, verstärkt diesen Eindruck. Denn: „Uns muss klar sein, dass sich die Zeit und die Gesellschaft verändern und wir neue Antworten geben müssen. Und das werde ich tun“, appelliert er an seine Funktionäre.

Mattle ließ sich in Galtür feiern. © EXPA/JOHANN GRODER

Die Energiewende mit dem Ausbau der Wasserkraft und neuen Technologien für erneuerbare Energien will der Wirtschaftslandesrat vorantreiben. Und die Pflegeausbildung attraktiver gestalten. In den nächsten Wochen wird er mit dem Mattle-Bus und seiner Wahlbewegung 42 Regionen im Land besuchen.

Landeshauptmann Günther Platter fehlte in Galtür, er nahm an der Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei in Meran teil. Doch das sollte auch bewusst so gehandhabt werden, um alles auf seinen potenziellen Nachfolger Toni Mattle auszurichten. (pn)

Im Wahlkampfbus will Mattle nun durch ganz Tirol tingeln. © EXPA/JOHANN GRODER

Mehr zur Landtagswahl 2022