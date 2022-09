Clips nicht gelöst: 46-jähriger Fahrradfahrer in Längenfeld schwer verletzt

Längenfeld – Bei einem Fahrradunfall in Längenfeld wurde Samstagfrüh ein 46-jähriger Mann am linken Sprunggelenk schwer verletzt. Der Einheimische war auf einem Forstweg in Längenfeld vom Ortsteil Huben bergwärts in Richtung Feuerstein unterwegs, als das Fahrrad plötzlich einen technischen Defekt hatte.