Carapaz triumphierte erneut, Evenepoel weiter Vuelta-Gesamtführender

Am Ende der zweiten Vuelta-Woche hat Remco Evenepoel am Samstag die ersten Anzeichen von Schwäche gezeigt. Bei der Bergankunft der 14. Etappe nach 160,3 Kilometern von Montoro nach Sierra de la Pandera büßte der Leader aus Belgien 52 Sekunden auf Primoz Roglic ein. Der Slowene, der 4 km vor dem Ziel angegriffen hatte, liegt in der Gesamtwertung noch 1:49 Minuten hinter Evenepoel zurück. Und das vor der Königs-Etappe am Sonntag in die 2501 m hoch gelegene Sierra Nevada.