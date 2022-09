Alcaraz steht ohne Satzverlust im US-Open-Achtelfinale

New York – Carlos Alcaraz ist am Samstag unwiderstehlich ins Achtelfinale der mit 60,5 Mio. Dollar dotierten US Open eingezogen. Der als Nummer 3 gesetzten Spanier, der mit 19 schon Mitfavorit beim letzten Tennis-Major des Jahres ist, fertigte den US-Amerikaner Jenson Brooksby mit dreimal 6:3 ab. Weiter ist auch der an 7 gereihte Brite Cameron Norrie nach einem 7:5,6:4,6:1 über den Dänen Holger Rune. Auch der Wimbledon-Halbfinalist hat noch keinen Satz in Flushing Meadows verloren.